كلبة تندم على ما فعلته مع صاحب المنزل... فيديو

شعرت كلبة بالندم على مزاحها العنيف مع صاحب المنزل، في لقطة طريفة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تتميز الكلبة فالون، التي تبلغ من العمر عامين بأنها رياضية للغاية، واعتادت القفز على ظهر الأريكة لتقف على أرجلها عدة مرات، ولكن ما حدث هذه المرة هو أنها كانت تركض خلف صاحب المنزل على سبيل المزاح، وقفزت كالمعتاد لتنقلب وتحطم طاولة قهوة عن دون قصد، بسبب شعورها بالحماس الشديد وقتذاك.

ورصدت كاميرات المراقبة في المنزل، الموقف الطريف، الذي وقع الجمعة الماضية، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وإظهار الكلبة ندمها على تهشيمها للطاولة الزجاجية، وقيام صاحب المنزل بتهدئتها واصطحابها للداخل.