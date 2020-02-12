مشاهد مروعة لحظة تعرض حافلة مدرسية لحادث وانقلابها... فيديو

الحادثة وقعت في مقاطعة بيري في ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي، بينما كانت الحافلة في طريقها إلى المدرسة تنقل الطلاب.

وبحسب سلطات الولاية فإن الحافلة اصطدمت بسيارة مسرعة أدت لانقلابها على جانبها.

ويظهر المقطع لحظة انقلاب الحافلة الأمر الذي أدى إلى تطاير التلاميذ داخل الحافلة بعد انقلابها، فطلب السائق منهم الخروج عبر فتحة السقف.

هذا وتم نقل جميع من كان في الحافلة إلى مشفى حيث خضعوا للعناية في الوقت الذي أكد المسؤولون في الإسعاف عن عدم تعرض أحد لمشاكل تهدد حياتهم.