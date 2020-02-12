خمسون سمكة قرش تحيط بمجموعة من الغواصين في مشهد مثير... فيديو

وجد فريق من الغواصين أنفسهم وجها لوجه مع مجموعة أسماك قرش يقارب عددها الخمسين، عندما كانوا في جولة غطس في أعماق المحيط الأطلسي.

قبالة سواحل جزر البهاماس، تم تسجيل فيديو جديد في اللحظة التي كانت فيها مجموعة من الغواصين، الذين جاؤوا لإطعام أسماك القرش محاطين بنحو خمسين من هذه الأسماك المفترسة.

أظهر شريط الفيديو الذي تم تصويره بواسطة غواص إيرلندي، المدرب وهو يحتفظ بصندوق وسط أسماك القرش المرجانية وقرش النمر وأنواع أخرى.

ومباشرة بعد فتح المدرب للصندوق المملوء بالأسماك الصغيرة، سارعت أسماك القرش لالتهامها لتقوم فجأة بمحاصرة الغواص.

الفيديو أظهر أسماك القرش تحوم حول الغواصين على بعد سنتمترات في مشهد يحبس الأنفاس.