ظهور كائن غريب في أحد المتنزهات الأمريكية...فيديو

قام شخصان في ولاية أوهايو، بالتقاط فيديو يظهر خلاله كائن غريب، لم يتم تحديد ماهيته.

ويظهر في مقطع الفيديو، كائن ضخم الجثة مغطى بالفرو يسير داخل منتزه "سولت فورك" الحكومي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، قال أحد الشخصين إنهما سمعا "أصواتا غريبة قبل مشاهدة الكائن"، كما عثرا على عظام أحد الغزلان.

ويظهر في مقطع الفيديو أحدهما وهو يقول: "انظر إلى كل هذا الشعر؟ هو ليس شخصا".