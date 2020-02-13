لحظات مرعبة... كاميرات المراقبة الداخلية توثق انقلاب باص مدرسي (فيديو)

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فقد السائق السيطرة على الباص، ونتيجة لذلك انقلب بطريقة مروعة.

ونتيجة للحادثة، أصيب السائق البالغ من العمر 74 سنة، والطلاب بإصابات طفيفة، حيث تم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.