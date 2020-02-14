في مشهد يفيض حنانا... مغن شهير يعتني بحيوان الكوالا

نشر المغني والملحن البريطاني برايان ماي، على صفحته في انستغرام، مقطع فيديو لطيفا مع حيوان الكوالا في مستشفى أسترالي.

وعلق ماي على الفيديو: "حان وقت الزيارة! لحظات ثمينة مع دب الكوالا في مستشفى الحيوانات "RSPCA" في بريسبان (عاصمة ولاية كوينزلاند الأسترالية)، ويقوم الأشخاص هنا بعمل مذهل في رعاية الناجين من حرائق كوينزلاند المأساوية، والآن إنهم بحاجة إلى دعمنا. سأنشر المزيد قريبا". والتقط شارون اشلي مقطع الفيديو.

وكتب أحد المستخدمين: ما ألطف هذا الحيوان! وأنتم تبدوان جميلان مع بعضكما! إنه مشهد جميل جدا!

وقال آخر: "هذا مشهد رائع جدا! براين! من المؤكد أن الكوالا هو حيوانك الروحي!

كما أصدرت وزارة البيئة هذا الأسبوع قائمة تضم 113 نوعًا من الحيوانات يُعتبر معرضًا للخطر، بما في ذلك 13 طائرًا و19 حيوانًا ثديًا و20 زاحفًا و17 ضفدعًا و5 لافقاريات و22 نوعًا من جراد البحر و17 نوعًا من الأسماك.