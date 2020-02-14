كائن مائي صغير ينقذ طفله من بين أنياب نمر... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مهاجمة نمر لعائلة القضاعة الأوراسية ( حيوان مائي ينتشر في أوروبا وأجزاء من آسيا وأفريقيا).

ويظهر الفيديو اقتراب النمر من العائلة المكونة من الوالدين وعدة أطفال، وانتشاله لطفل صغير.

ولكن أحد الأبوين، لم يفرط بطفله، فهاجم النمر بكل ما أوتي من قوة وبكل شجاعة، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ حياة الطفل وهروب النمر.