سائق أرعن يغرق سيارته في بركة من الماء بعد قرار غبي... فيديو

انتشر مقطع فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة في أحد شوارع كنتاكي الأمريكية تغوص في الماء لسوء تقدير سائقها عمق الماء الحقيقي بعد العواصف التي ضربت الولاية.

ويظهر مقطع الفيديو السيارة وهي تسير في أحد شوارع مدينة سبارتنبرغ في ولاية كنتاكي الأمريكية، ولم يأبه سائقها لوجود بركة من الماء في منتصف الشارع، وتابع طريقه إلى الأمام حتى غُمرت السيارة بالكامل.

وبعدما غاصت السيارة لأكثر من 1.5 متر في الماء، تعطل محرك السيارة، وعلق السائق فيها، واضطر للاعتراف بقراره الغبي بعد فوات الأوان.