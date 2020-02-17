15 يوما مدفونا تحت الأرض دون طعام وشراب... عملية إنقاذ كلب قبل موته (فيديو)

عثر المدعو جي بالبا، وهو أحد سكان بلدية أغونسيلو الفليبينية، على كلبه تحت ألواح من الخشب، بعد مرور 15 يوما من ثوران بركان تال.

وأصيب صاحب الكلب بالصدمة عندما سمع صوت صديقه الوفي من تحت الأرض، والذي اختفى فور ثوران البركان في 12 من يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

واستخدم الشاب الفأس ليحطم ألواح الخشب من أجل إنقاذ صديقه المنهك من الجوع والعطش، حيث قدم له الماء مباشرة بعد تحريره.

ووفقا للشاب، فإن الكلب الذي نجا بأعجوبة، حالته الصحية جيدة الآن، ويعيش معه في منزله الجديد.