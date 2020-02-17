انفجار هائل في محطة كهرباء... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة حدوث انفجار هائل في محطة توليد الكهرباء التي بنيت على أراضي مستوطنة أمبيكاناجار الهندية.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن إدارة المحطة قد أهملت التدابير الأمنية وحاولت التستر على الحادثة، ولكن انتشار الفيديو أدى إلى إفساد خطط المدراء.

وقال مسؤولون في المحطة أن الانفجار ناجم عن عطل فني، حيث دمر العديد من المحولات وغيرها من المعدات.

وأضافوا أنه لم يصب أحد بأي أذى نتيجة للحادثة، وتجري التحقيقات الآن لمعرفة تفاصيل إضافية متعلقة بالإنفجار.