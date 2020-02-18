أطباء يراقصون مرضى كورونا للتخفيف من معاناتهم... فيديو

وقال كبير الممرضين، تشن شياو يان، بمستشفى تشونغنان، "نحن نأمل في خلق جو أكثر نشاطا عن طريق ممارسة التمارين والرقص معهم وذلك للتخفيف من قلقهم بعد دخولهم المشفى".

وتقوم مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، بتحويل المباني إلى مستشفيات للتعامل مع العدد الكبير من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس التاجي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ارتفع إلى 1868 في نهاية يوم أمس الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق.