شاهد ماذا فعل فهد بكشماء نائمة... فيديو

ويظهر الفيديو المتداول الفهد وهو يقترب من أنثى نائمة، في متنزه مالا مالا بجنوب أفريقيا، في محاولة منه للهجوم عليها.

ولكن الكشماء في اللحظة الأخيرة انتبهت لوجود الخطر المحدق بها، وانتفضت هاربة بسرعة كبيرة، ولحق بها الفهد مسرعا أيضا، ولكنه لم يلحق بها.