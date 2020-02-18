9 دقائق تحبس الأنفاس... عملية إنقاذ أحصنة وقعت في بركة متجمدة (فيديو)

ويظهر الفيديو، الذي تصل مدته إلى حوالي 9 دقائق، عملية إنقاذ من قبل عدة أشخاص استخدموا فيها جرارا لسحب الأحصنة.

حيث تم انتشال الواحد تلو الآخر من المأزق الذي وقعت فيه، ولم يكن بإمكانها الخروج منه دون مساعدة لولا تدخل المنقذين.