رحلة "الجحيم" بين المغرب وبلجيكا... صراخ الركاب أثناء عاصفة (فيديو)

تحولت إحدى رحلات الخطوط الملكية المغربية التي كانت متجهة من المغرب إلى بلجيكا إلى كابوس، حيث تسببت العاصفة "دينيس" في اهتزاز الطائرة بشدة ما خلق حالة من الرعب وسط المسافرين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حالة الذعر التي أصابت الركاب لحظة اهتزاز الطائرة من نوع "بوينغ- 737" جراء العاصفة. كما أظهر الفيديو صراخ المسافرين من الخوف بينما فضل البعض الآخر الصلاة والاستغفار.

الطائرة تهبط بسلام

ووفقا وكالة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطائرة هبطت في مطار شارلروا جنوب العاصمة البلجيكية بروكسل دون أي إصابات.

في 15 و 16 فبراير، اجتاحت العاصفة "دينيس" المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا. وكانت المملكة المتحدة الأكثر تضررا، حيث أعلنت شركة "بريتيش إيروايز" و"إيزي جيت" عن إلغاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى البلاد بأكملها.

هذا وعاد الوضع إلى طبيعته تقريبًا في 17 فبراير/شباط ، على الرغم من الصعوبات المتبقية في مطار لندن هيثرو بسبب مشكلة فنية.

وفي فرنسا، التي تأثرت أيضًا بالعاصفة، حرم حوالي 20 ألف منزل من الكهرباء في الشمال الغربي، وفقًا لوكالة "فرانس برس".