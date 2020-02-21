نيزك ضخم يسقط في كاريليا شمالي روسيا... فيديو

قام جوزيف أيدو، مدافع فريق سيلتا، في محاولة لمنع الكرة من الخروج من الملعب، بمناورة خطيرة للغاية وسقط مباشرة على زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الذي كان يقف على حافة الملعب.