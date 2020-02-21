ماذا يحدث في حال تسخين قنبلة يدوية في المياكروويف... فيديو

وحذر الخبير من إعادة هذه التجربة في المنزل لما تحمله من مخاطر على حياة الشخص، وإنما هدف تجربته هذه معرفة ماذا يحدث للمواد المتفجرة في حال تم تسخينها داخل المياكروويف.

ويظهر الفيديو، بعد أن وضع الشاب القنبلة اليدوية داخل المياكروويف وابتعد مسافة آمنة منه، انفجار القنبلة بشكل مروع، حيث تطايرت أجزاء المياكروويف في كل الاتجاهات بعد مرور فترة قصيرة من تشغيل الجهاز.