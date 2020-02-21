ابن آوى يفترس كلبا صغيرا... والنهاية غير متوقعة... فيديو

وقال صاحب الكلب إنه في ذلك الصباح المشؤوم، أخرج كلبه للتجول بالقرب من المنزل، ثم سمع نباحا لكلبه، البالغ من العمر 3 سنوات، لكنه لم يجده بعد بحث طويل عنه.

وبعد مشاهدة الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة الخارجية، تبين أن حيوان ابن آوى قام بمهاجمة الكلب وذهب به إلى الغابة المجاورة، لذلك فإن جميع محاولات البحث عنه لم تكلل بالنجاح.

وبعد مرور عدة ساعات، قامت الشرطة بالاتصال بصاحب الكلب، ودعته ليأخذ كلبه الذي تم العثور عليه على شرفة المنزل المجاور.

ويشار إلى أن الكلب حصل على عدة إصابات طفيفة، ووفقا لصاحبه فإن الطوق الذي كان على رقبته هو من أنقذه، كون ابن آوى اعتقد أن أفعى تلاحقه وخاف منها وترك الكلب وشأنه وفر من المكان.