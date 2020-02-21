شاهد ماذا فعلت 3 خنازير بعد أن علقت على سطح مبنى... فيديو

ويظهر الفيديو، الذي قام بتوثيقه أحد الأشخاص من داخل المبنى، كيف كانت الخنازير تبحث عن مخرج من المأزق الذي وقعت به.

وبعد أن فشلت محاولاتها في العثور على المخرج، لم يتبقّ أمامها سوى القفز من سطح المبنى، حيث سقطت على بعض المواد التي كانت موجودة في فناء المصنع، ومن ثم هربت في اتجاهات مختلفة.