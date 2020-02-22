مئات العصافير "تحترق" على أسلاك الكهرباء... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد تواجد كميات كبيرة من العصافير على أحد أسلاك الكهرباء أثناء موسم الهجرة.

ويظهر الفيديو قيام مجموعة كبيرة منها بالطيران بشكل مفاجأ، حيث تسبب ذلك بماس كهربائي أدى إلى إنفجار قوي، الأمر الذي أدى إلى مقتل المئات منها.

ولم يحدد صاحب الفيديو مكان وقوع الحادثة وما عواقب حدوث الانفجار على التيار الكهربائي في المنطقة.