فرنسي يحطم الرقم القياسي للوقوف على منطاد في ارتفاع شاهق..فيديو

سجل فرنسي رقما قياسيا جديدا بعد الوقوف والرقص على قمة منطاد هواء ساخن على ارتفاع ألف متر فوق مستوى سطح البحر.

تمكن الفرنسي ريمي أوفرارد، من التحليق بمنطاد غرب فرنسا كان يقوده والده من أجل تسجيل هذا الرقم القياسي.

ظهر أوفرارد في الصور والمقاطع المصورة وهو يقف على المنطاد مربوطا بحزام، بينما تحلق خلفه طائرة صغيرة تلتقط الصور.

ووفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، لايوجد من حصل على رقم قياسي في الوقوف على قمة منطاد هواء ساخن في وقت سابق، بحسب ما نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.