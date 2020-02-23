بيتبول يدخل في شجار مميت مع أفعى الكوبرا من أجل صاحبه...فيديو

دخلت كلبة حامل من سلالة بيتبول في صراع مع ثعبان كوبرا حاولت التسلل إلى أحد المنازل في مقاطعة وسط تايلاند، انتهى بموت الكلبة والكوبرا.

وأظهرت الكلبة دليلا جديدا على بطولية الكلاب ووفائها لأصاحبها، عندما دخلت في صراع مميت مع أفعى الكوبرا حاولت دخول بيت صاحبها في محافظة باتوم وسط تايلاند.

ووفقا لصيحفة"ميترو" البريطانية، فإن الكلبة الحامل فارقت الحياة بعدما تلقت عدة لدغات من الكوبرا بالقرب من فكها، وكان السم قويا بما يكفي لقتل الحيوان في غضون دقائق. ومع ذلك، تمكن الكلب من إصابة الثعبان بشكل قاتل.

وأضافت الصحيفة أن صاحب البيت خرج من البيت بعد سماع أصواع الشجار من الفناء، وأكد أنه وصل متأخرا وأن الكلبة فارقت الحياة بعد دقائق.

وقال "قتل كلبنا الجميل أثناء قيامه بحمايتنا من أفعى الكوبرا. قلبي مكسور. فبمجرد التفكير بالألم الذي شعرت به الكلبة ينتابني شعور بالبكاء".