طفل صيني يوزع الكمامات على المتسولين... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل صغير في إحدى مدن الصين، يهدي رجلا فقيرا قناعا واقية، كي يجنبه الإصابة بفيرس كورونا الشهير.

ويظهر المقطع قدوم الطفل برفقة صديقه على متن دراجة نارية وسط شارع خال من السيارات، ليتوقف بجانب الرجل ويساعده بارتداء القناع، ويعود لدراجته النارية وينطلق مجددا.

Touching moment: Boy gives a #mask to elderly man on the street pic.twitter.com/mdeLlkvSs1 — CGTN (@CGTNOfficial) February 24, 2020

​ولاقى المقطع ردود أفعال ضخمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ما قام به الطفل عملا انسانيا رائعة يعكس ثقافة شعب كامل يحارب فيروسا خطيرا.