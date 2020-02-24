على طريقة كرة السلة"... حكم يلغي هدفا لفريق ويحتسب عليه ضربة جزاء... فيديو”

شهد لقاء فريقي بيرنلي و بورنموث في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقوع حادثة أثارت الكثير من الجدل حول استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد"الفار".

في الدقيقة الـ61 من المباراة التي أقيمت يوم السبت، على ملعب تيرف مور الخاص بفريق بيرنلي، حصلت واقعة مثيرة حين لمست كرة عالية داخل منطقة جزاء بورنموث يد مدافع الأخير آدم سميث، لكن حكم المباراة مايك دين أمر باستئناف اللعب.

ليشن فريق بونموث هجمة مرتدة على مرمى بيرنلي، واسفرت الهجمة عن هدف، لكن الحكم بدلا من احتساب الهدف، أطلق صافرته معلنا احتساب ركلة جزاء على فريق بورنموث، بعدما تلقى إشعارا من حكم الفيديو المساعد بأن لمسة اليد التي تجاهل احتسابها قبل ما يقرب من دقيقة كاملة من تسجيل الهدف، كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء على بورنموث.

وفوجئ من في الملعب بقرار الحكم والذي كان شبيها بالأخطاء التي تحتسب في مباريات كرة السلة.