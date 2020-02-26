شاهد عملية إخراج منشفة كبيرة كانت أفعى قد ابتلعتها وكادت أن تموت... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عملية إنقاذ أفعى، تبلغ من العمر 18 سنة، كانت قد ابتلعت منشفة كبيرة لم تستطع أن تلفظها بنفسها، الأمر الذي احتاج لتدخل الأطباء البيطريين.

ويظهر الفيديو كيف قام الأطباء بإدخال المنظار في فم الأفعى، وباستخدام الملقط تم سحب المنشفة من أمعائها.

وقال موظف المركز البيطري "يتم التعامل يوميا في مركزنا، المتخصص في علاج الطيور والحيوانات الغريبة، مع مواقف مختلفة تقع بها مختلف الحيوانات، ولكن ليس كل يوم نواجه مثل هذه الحالات غير العادية".