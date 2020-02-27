قطة تقتحم حفلا موسيقيا للاستماع لتصبح بطل الحفل... فيديو

اقتحمت قطة حفلا موسيقيا أقيم في مدينة إسطنبول التركية، لتسرق الأنظار ولتتجول بين الموسيقيين الذين داعبوها لإبعادها عن المسرح، لتجلس لاحقا مستمعة لأنغام الفرقة الموسيقية.

ففي حفل موسيقي لفرقة CRR Symphony Orchestra، جذبت القطة الأنظار إليها باقتحامها المسرح والتجوال بين الموسيقيين.

حيث اقتربت القطة من بعض العازفين الذين قاموا بمداعبتها لتصعد لاحقا على منصة قائد الأوركسترا، في جو من المرح.

وجلست في النهاية على طرف المسرح مستمعة لعزف الفرقة الموسيقية الذي نال إهتمامها على ما يبدو حيث جلست هادئة حتى نهاية الحفل.