سفينة "سبيس إكس" تنفجر بعد إطلاقها.. فيديو

فشل اختبار النموذج الأولي لسفينة "ستار شيب إس إن 1" التابع لشركة "سبيس إكس" في بوكا تشيكا بولاية تكساس.

ونشر مقطع فيديو لانفجار السفينة بعد نفخها بالنيتروجين السائل على صفحة "ناسا سبيس فلايت" على تويتر.

وانفجر الجزء السفلي من النموذج ما أدى إلى انتشار الشظايا حتى ارتفاع 20 مترا.

وكان من المخطط أن تنطلق السفينة لمسافة 20 كم ثم تعود لتهبط في بوكا تشيكا، بحسب ما نقله موقع "سبيس فلايت".

يذكر أن اختبارات النموذج الأولي لسفينة "ستار شيب إم كا 1" فشلت في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب حالة طوارئ عند ملء خزانات الميثان والأكسجين بالسائل المبرد.