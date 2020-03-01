شاهد معركة بين أخطر عنكبوت في العالم وأفعى سامة... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين أخطر العناكب في العالم (الأرملة السوداء) وأفعى بنية سامة في ضواحي بيرتون الأسترالية.

ويظهر الفيديو أن الأرملة السوداء الأسترالية لم تترك أي فرصة لخصمها بالنجاة، حيث قامت بلدغه عدة مرات ولفه من جميع الجوانب بخيوطها.

وعلق راوي بوريل، وهو مختص في الأفاعي، على الحادثة قائلا إن العنكبوت "أظهر تكتيكًا ذكيًا لمحاربة خصم خطير عبر لدغه عدة مرات في الرأس".