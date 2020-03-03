فيل يتعلم المشي بطريقة مدهشة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لفيل يحاول تعلم المشي، في إحدى الحدائق العامة.

ويظهر الفيديو، لقطات مدهشة، للفيل، الذي يبدو واقفا، قبل أن يبدأ في اتخاذ أولى خطواته، بطريقة مدهشة.

وبحسب الفيديو، فإن الفيل، أخذ بعض الوقت ليستعد للخطوة الأولى، لكنه عندما تحرك سقط أرضا على وجهه، قبل أن يقوم مجددا لمتابعة خطواته الأولى في الحياة.

ويظهر الفيديو، وجود الفيل بين مجموعة من الفيلة الكبيرة، التي تتحرك حوله بحرية في إحدى الحدائق العامة.