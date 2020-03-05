شاهد أغرب فرصة هدف ضائع في تاريخ كرة القدم

شهدت مباراة "لوكوموتيف بلوفيديف" و"تسيسكا" ضمن منافسات كأس بلغاريا لكرة القدم، إهدار فرصة هدف قد تكون الأغرب في تاريخ كرة القدم.

وتحصل بلوفيديف على ركلة ركنية فشل دفاع المنافس في تشتيتها، لتصل للاعب لوكوموتيف بلوفيديف الذي مررها بالعرض لزميله الأرجنتيني لوكاس ماسيرو المتمركز على خط المرمى، ورغم ذلك سدد الكرة لتصطدم بالعارضة العلوية.

يذكر أن فريق لوكوموتيف فاز بالمباراة بهدفين دون رد.