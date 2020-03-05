فيديو... لص يسرق شيئا غريبا من داخل مسجد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرا أحد المساجد، لرجل يحمل جنسية آسيوية يقدم على سرقة غريبة.

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يسرق صنبورا من دورة مياه المسجد، زعمت مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل أنه في السعودية.

ودخل الرجل إلى دورة مياه المسجد وتأكد أنه لا يوجد أحد حوله، ليقوم بخلع الصنبور ويسد مكانه لمنع تدفق المياه، ثم يخرج مسرعا.