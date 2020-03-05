جاستن بيبر يثير هلع ديفيد بيكهام... فيديو

أثار المطرب الكندي، جاستن بيبر، الفزع لدى نجم الكرة البريطانية، ديفيد بيكهام، أمس الأربعاء، خلال حلوله ضيفا في أحد البرامج التلفزيونية.

وأثناء حديث بيكهام لمقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، ببرنامجها "ellen"، عن زيارته مع أبنائه لبيبر في منزله خلال عطلة "الهالوين"، فوجئ بخروج المطرب الشهير من الصندوق الذي كان يجلس بجواره، وصرخ في وجه بيكهام الذي بدا عليه الصدمة والهلع.

وبعد انتهاء مقلب جاستن بيبر، وخروجه من الصندوق، اعتذر من ديفيد بيكهام، وقال له: "آسف لقد جعلوني أفعل ذلك، يجب أن أذهب" وخرج سريعا من المسرح، وذلك قبل أن يتعانقا.

وقال ديفيد بيكهام تعليقا على ما تعرض له: "لم يكن لدي أي فكرة عن حدوث ذلك".

وتجاوز مقلب جاستن بيبر في ديفيد بيكهام، 8 ملايين مشاهدة، منذ طرحه أمس الأربعاء، على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

يشار إلى أن إلين ديجينيريس اعتادت تنفيذ مقلب "الخروج من الصندوق"، لضيوف برنامجها من مشاهير العالم.