رجل يتناول 32 شطيرة "بيغ ماك" من ماكدونالدز في 38 دقيقة..فيديو

قام رجل يعرف باسم جوي تشيسنت، بتناول 32 شطيرة "بيغ ماك" في 38 دقيقة و 15 ثانية، وتحوي هذه الكمية من الشطائر مايعادل 18016 سعرة حرارية.

صاحب الـ36 عاما والذي يشارك عادة في مسابقات الأكل، حاول تسجيل رقم قياسي، من خلال محاولته هذه ليقوم بتوثيقها بمقطع مصور.

ويظهر المقطع المصور كيف بدأ تشيسنت بالتصبب عرقا بعد 5 دقائق من بداية التحدي، ويعترف بأن حلْقه كان متعبا بعد 16 دقيقة.

يذكر بان تشيسنت يحمل رقما قياسيا كان قد سجله في عام 2018، بتناوله لـ74 شطيرة هوت دوغ في 10 دقائق فقط.