قط يسرق الأضواء على مواقع التواصل... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا كان بطله قط روسي، ليحصد الفيديو حوالي 9 ملايين مشاهدة على موقع "تيك توك".

تمكن القط من حصد ملاين المشاهدات بعد أن قام صاحبه من مقاطعة كراسنويارسك الروسية، بصنع أنبوب من الورق المقوى ووضع داخله قطعة من لحم الدجاج.

ليحاول القط دخول الأنبوب، الى أنه لم يتمكن سوا من إدخال فمه لخطف قطعة اللحم، وثبت صاحبه كاميرا صغيرة أسفل قطعة الدجاج ليراقب ما سيفعل القط.