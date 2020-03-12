أسد الجبال يحاول افتراس شرطي من عنقه وزميله يتدخل في الوقت المناسب... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مهاجمة أسد الجبال لشرطي ومحاولته افتراسه من عنقه في مدينة لوفلاند الأمريكية.

وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان تواجد الحيوان المفترس، بعد أن تلقوا اتصال من السكان المحليين، هاجم الوشق أحد أفراد الشرطة وأراد افتراسه.

وفي تلك اللحظة، تدخل زميله في الوقت المناسب ورفس الحيوان المفترس بقدمه، الأمر الذي أدى إلى هروبه ومنع كارثة كادت أن تكلف الشرطي حياته.

ويشار إلى أن الشرطي تعرض لإصابات طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.