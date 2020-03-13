أسطوانة أكسجين تطير من شاحنة وتضرب سائق دراجة نارية... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد حادثة غريبة تم توثيقها عبر كاميرات المراقبة المثبتة على الطريق السريع في مقاطعة بوغيانغ الصينية.

ويظهر الفيديو المتداول سقوط أسطوانتين أكسجين من شاحنة على الأرض، واندفاع إحداها بشكل سريع بفعل الضغط الكبير، حيث اتجهت نحو سائق دراجة نارية كان على الطرف الآخر للطريق، الأمر الذي تسبب بسقوط السائق وكسر ذراعه وساقه.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على سائق الشاحنة واحتجازه إلى حين توضيح ملابسات الحادثة.