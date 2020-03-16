شاهد ماذا فعلت فتاة مع لصين حاولا سرقتها... فيديو

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في أحد الشوارع في مدينة كويلمس الأرجنتينية، معركة غير متكافئة بين شابة ولصين حاولا سرقتها.

ويظهر الفيديو المتداول خروج الفتاة من السيارة وتوجهها نحو باب المنزل، ومن ثم تبعها مسن يمشي على عكازات، وحين ملاحظته للصوص عاد أدراجه إلى السيارة، بينما دخلت الشابة في معركة قوية معهما وبدأت في توجيه اللكمات لهما الواحدة تلوة الأخرى.

وبعد أن هرب اللصان، عادت الشابة إلى السيارة وقررت اللحاق بهما، ولم يتم التاكد إن تمكنت من ذلك، وهل تم إلقاء القبض على اللصين أم لا.