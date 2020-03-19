السيارات تقفز على الطريق السريع في أمريكا... فيديو

واحدة من عجائب العالم التي يرغب جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة في رؤيتها هي الطريق السريع الشهير، والمجهز بالإضاءات الكثيفة على جانبي الطريق.

يبدو الطريق للناظر مغطى بالإسفلت السلس الذي لا تشوبه شائبة، ولكن يختلف الأمرعند المسير بهذه الطريقة والتفكير بالموت.

تم تصوير هذا الفيديو في شرق كونواي، نيو هامبشاير، على ساحل المحيط الأطلسي الشمالي، حيث السيارات تسير بطريقة متأرجحة كالأرانب التي تقفز.

ويرجح البعض إلى أن ذلك يرجع لتغير في درجات الحرارة أدى إلى تشويه البنى التحتية للطريق، مما أحدث وسادة حجرية مطحونة تحت الإسفلت، أو أن عمال الطريق كانوا على قدر صغير من المسؤولية عند وضع الإسفلت على جزء صغير من الطريق، ويمكن تخطي ذلك والعيش بمتعة القفز أثناء السير من حفرة إلى أخرى.

حتى الشاحنات الثقيلة والعربات تقفز من الخارج، يبدو الوضع وكأن راعي بقر، يكافح على ظهر حصانه.

لكن الأميركيين لا يشاركون السياح هذا الحماس، بل على العكس، حيث دائما يشتكون من انعدام الجودة وعدم القيام بما يلزم لإصلاح الطريق، مما يجعل رحلاتهم ليست ممتعة كالعادة، على حد تعبيرهم.