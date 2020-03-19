إلقاء القبض على شاب يسرق 12 شاشة تلفاز أمام الكاميرات... فيديو

وسرق الشاب خلال شهرين أكثر من 12 شاشة تلفاز من المتاجر، وتم إلقاء القبض عليه عندما كان ذاهبا إلى المتجر بغية سرقة شاشة جديدة.
В Калининграде задержали местного жителя, который за два месяца вынес из магазина больше десятка телевизоров. Он просто заходил в магазин, брал коробку и выходил. Делал он это с таким непробиваемым видом, что никому из сотрудников в голову не пришло, что их сейчас обворовывают pic.twitter.com/CksQFGT5Vb— НТВ (@ntvru) March 19, 2020
ونشرت السلطات مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت ردود فعل عديدة تستنكر مثل هذه التصرفات.
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