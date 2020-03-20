أطباء إيرانيون يرقصون في وجه فيروس كورونا... فيديو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأطباء والممرضين في إيران وهم يغنون ويرقصون خلال عملهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا العالمي.

ويقوم العاملون في القطاع الصحي بهذه الطريقة على رفع معنوياتهم ومعنويات المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات.

وقال مسؤولون إن نحو 8 في المئة من نواب البرلمان الإيراني أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، كما أعلنت البلاد عن خطط لتوزيع 300 ألف جندي ومتطوع لمحاربة الوباء.