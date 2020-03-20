ابن آوى يهاجم كلبا صغيرا وصاحبه يتدخل في اللحظة الأخيرة... فيديو

ووثقت كاميرات المراقبة هجوم ابن آوى على الكلب الصغير، ومحاولته جره إلى الغابة القريبة، ولكن صاحبه تدخل في آخر لحظة وحرره من أنياب الحيوان الجائع.
ويظهر الفيديو في نهايته معانقة الشاب لكلبه الصغير، حيث كان على وشك فقدانه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة انقضاض ابن آوى على كلب منزلي صغير، في محاولة منه لافتراسه أمام أعين صاحبه في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووثقت كاميرات المراقبة هجوم ابن آوى على الكلب الصغير، ومحاولته جره إلى الغابة القريبة، ولكن صاحبه تدخل في آخر لحظة وحرره من أنياب الحيوان الجائع.
ويظهر الفيديو في نهايته معانقة الشاب لكلبه الصغير، حيث كان على وشك فقدانه.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد عملية إنقاذ فهد كان قد وقع في بئر عميقة في منطقة نافرانجبور الهندية.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأطباء والممرضين في إيران وهم يغنون ويرقصون خلال عملهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا العالمي.
اعتقلت السلطات الروسية أحد السكان المحليين في مدينة كالينينغراد غربي روسيا على الحدود مع لاتفيا وبولندا، بعدما التقطته كاميرات المراقبة عدة مرات، وهو يسرق شاشات تلفاز من متاجر مختلفة.
واحدة من عجائب العالم التي يرغب جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة في رؤيتها هي الطريق السريع الشهير، والمجهز بالإضاءات الكثيفة على جانبي الطريق.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)