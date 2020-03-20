ابن آوى يهاجم كلبا صغيرا وصاحبه يتدخل في اللحظة الأخيرة... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة انقضاض ابن آوى على كلب منزلي صغير، في محاولة منه لافتراسه أمام أعين صاحبه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووثقت كاميرات المراقبة هجوم ابن آوى على الكلب الصغير، ومحاولته جره إلى الغابة القريبة، ولكن صاحبه تدخل في آخر لحظة وحرره من أنياب الحيوان الجائع.

ويظهر الفيديو في نهايته معانقة الشاب لكلبه الصغير، حيث كان على وشك فقدانه.