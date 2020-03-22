حراسة أمنية لبطة وصغارها في فلوريدا... فيديو

حظيت عائلة من البط بحراسة أمنية عندما حاول قطع الطريق بأحد شوارع مدينة فلوريدا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطة رفقة صغارها تتجول في أحد شوارع مدينة فلوريدا الأمريكية تحت حراسة من شرطة المدينة، التي رافقت عائلة البط حتى عبرت الطريق وتوجهت إلى بحيرة صغيرة.

في البداية رافقت الشرطة عائلة البط على متن السيارة، لكن مع اقتراب عائلة البط من سكة الحديد، اضطر الشرطي للنزول من السيارة وتأمين حياة العائلة مشيا حتى وصلت إلى بركة صغيرة بالمدينة.