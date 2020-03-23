حلوى على شكل "ورق المراحيض" تجذب الألمان لتحدي الحظر الصحي... فيديو

وجد مخبز في مدينة دورتموند الألمانية طريقة للمحافظة على زبائنه وإخراجهم من حالة الخوف بسبب فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم عمل فني من الحلويات من صناعته.

ففي الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة الفيروس وحالة الهلع المسيطرة، الأمر الذي دفع الكثيرين لتخزين الطعام والأشياء المستخدمة بشكل يومي.

ومن ضمنها ورق المراحيض التي أصبحت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم والطريقة التي يتم شراؤها وتخزينها حتى باتت من الأشياء شبه المفقودة في الكثير من المدن.

ليقوم المخبز بصنع حلوى على شكل ورق المراحيض وبأشكال متعددة، لتشهد تدفق العديد من الزبائن لشرائها.