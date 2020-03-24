ترامب يبتعد بسرعة عن طبيبة فور إعلانها ارتفاع حرارتها... فيديو

ابتعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عجل عن منسقة ملف فيروس كورونا، الطبيبة ديبورا بيركس، بعدما أعلنت أنها أصيبت بارتفاع حرارة قبل يومين.

وقالت بيركس خلال مؤتمر صحفي حول "كورونا" مساء يوم أمس الاثنين: "لقد أحسست بارتفاع طفيف في درجة الحرارة يوم السبت الماضي".

ويظهر في مقطع الفيديو كيف يبتعد ترامب على عجل عن الطبيبة فور سماعه هذه الكلمات.

وتابعت بريكس: "أنا طبيبة دقيقة للغاية لذا قمت بفحص نفسي للكشف عن فيروس كورونا في المركز الطبي العسكري الوطني وكانت النتيجة سلبية".

ورد ترامب: "شكرا لك إنك قلت هذا (أن النتيجة سلبية)".

وأضافت بريكس أنها "بقيت في المنزل يومًا آخر" بعد أن حصلت على نتيجة سلبية "للتأكد فقط". وأشارت: "هكذا نحمي بعضنا البعض".

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.