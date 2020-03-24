مصير مؤلم لمنتهكي الحجر الصحي في الهند... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قيام أفراد من الشرطة الهندية بضرب المواطنين المنتهكين للحجر الصحي بالعصي في الهند.

ويظهر الفيديو شابا كان يقود دراجته النارية عندما أوقفته مجموعة أفراد من الشرطة وبدأت بضربه بالعصي كعقوبة على انتهاكه للحجر الصحي المفروض في البلاد.

يشار إلى أن السلطات أعلنت حجرا صحيا لمعظم مقاطعات البلاد التي يعيش فيها أكثر من مليار شخص، حيث تم إغلاق أكثر من 30 ولاية من أصل 36 ولاية وإقليم.

ووفقا لوزارة الصحة الهندية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 492 شخصا وتماثل للشفاء 37 وتوفي 9 أشخاص.