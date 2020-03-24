هجوم بالحفارات والشاحنات والسيارات لسرقة صرافات آلية... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحالة سرقة غريبة من نوعها، حيث استخدم اللصوص آلات ثقيلة لسرقة الصرافات الآلية من داخل متجر في مدينة ويتفيلد البريطانية.

ووصل السارقون إلى المركز التجاري على حفارة ضخمة مسروقة، بالإضاقة إلى شاحنة والعديد من السيارات، وقاموا بتهديم مدخل المركز وسرقوا 3 صرافات آالية، ومن ثم تركوا الآليات المسروقة وفروا هاربين من مكان الجريمة.

ووفقا للشرطة، نتيجة لهذه الحادثة لم يصب أحد بأذى وتم وضع اللصوص على لائحة المطلوبين.