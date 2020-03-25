في اللحظة الأخيرة... مشاهد صادمة لإنقاذ فتاة حاولت الانتحار (فيديو)

ويظهر الفيديو لحظة إنقاذ الفتاة من قبل رجال الإنقاذ، حيث استطاع أحد رجال الإنقاذ مسك يد الشابة في الثانية الأخيرة، كما في الأفلام.

ومن ثم تدخل رجال الإنقاذ الآخرون وتم إنقاذ الفتاة وإدخالها المبنى الشاهق الذي يصل ارتفاعه إلى 90 مترا.

ولدى وصولها إلى المكان، رفضت الشرطة التعليق على أسباب الحادث.