احذروا العمل عن بعد...فيديو يوثق أول فضيحة على الهواء بسبب كورونا

بعد انتقال أغلب دول العالم إلى نظام العمل عن بعد، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، اعتمدت أغلب الشركات وقطاعات الأعمال على مبدأ الاجتماعات الشبكية من خلال ميزة اتصال الفيديو المشترك والتي تقدمها بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" مشهدا لفيديو طريف، يظهر أحد مساوئ العمل عن بعد، وضرورة توخي الحذر الشديد أثناء الاجتماعات.

ونشرت الصحيفة فيديو يظهر مجموعة من الموظفين يقومون بتنفيذ اجتماع مشترك، حيث يظهر شاشة مقسمة يتم من خلالها عرض مشهد فيديو مباشر لكل شخص مشارك في الاجتماع، لتقوم إحدى الموظفات بالدخول إلى الحمام بطريقة لا إرادية.

وظهرت علائم الدهشة والصدمة بمجرد مشاهدة المجتمعين لزميلتهم، وقد جلست لقضاء حاجتها، والتي سرعان ما تداركت الوضع وأغلقت الفيديو.

واتخذت أغلب دول العالم إجراءات وقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كمنح إجازات مدفوعة للعاملين، وتنفيذ الأعمال من المنزل، ووقف حركة وسائل النقل العام، وحظر التجوال الليلي والتجمعات وغيرها من الإجراءات التي من شأنها منع العدوى.