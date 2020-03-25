مجموعة من الضباع تفترس لبؤة وصديقاتها يتدخلن في اللحظة الأخيرة.... فيديو

ويظهر الفيديو هجوم عشرات من الضباع على لبؤة وكادت أن تقضي عليها، ولكن تدخل صديقاتها الأخريات في اللحظة الأخيرة قلب الموقف لصالحها، وبدأت اللبؤات بهجوم عكسي مضاد، الأمر الذي أدى إلى هروب مجموعة الضباع كاملة.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة هجوم مجموعة من الضباع المفترسة على لبؤة وحيدة وكادت أن تفترسها لولا تدخل صديقاتها في اللحظة الأخيرة، في محمية ماساي مارا الطبيعية في كينيا.
ويظهر الفيديو هجوم عشرات من الضباع على لبؤة وكادت أن تقضي عليها، ولكن تدخل صديقاتها الأخريات في اللحظة الأخيرة قلب الموقف لصالحها، وبدأت اللبؤات بهجوم عكسي مضاد، الأمر الذي أدى إلى هروب مجموعة الضباع كاملة.
بعد انتقال أغلب دول العالم إلى نظام العمل عن بعد، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، اعتمدت أغلب الشركات وقطاعات الأعمال على مبدأ الاجتماعات الشبكية من خلال ميزة اتصال الفيديو المشترك والتي تقدمها بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا في كل من نيجيريا وتشاد، مما أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الجنود من البلديّن.
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