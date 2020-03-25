مجموعة من الضباع تفترس لبؤة وصديقاتها يتدخلن في اللحظة الأخيرة.... فيديو

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا في كل من نيجيريا وتشاد، مما أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الجنود من البلديّن.