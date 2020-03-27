سرب من الطيور يهاجم سيدة إسبانية في الشوارع الخالية..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة إسبانية في الوقت الذي أخذ فيه سرب من الطيور بملاحقتها للحصول على طعام.

إعتادت الطيور أن تحصل على طعامها من السائحين والسكان ومن باب المطاعم والمحال التجارية، لكن ذلك لم يعد متاحا، فقد توقفت الحياة وجاعت الطيور.

ناشرو الفيديو أشاروا إلى أنه التقط من نافدة منزل في مدينة بينيدورم، جنوب شرقي إسبانيا، حيث بدا الشارع خاليا تماما بسبب حظر للتجوال، الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا.