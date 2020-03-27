شركة تبتكر طريقة لشراء المنتجات دون الحاجة للذهاب إلى المتاجر...فيديو

قامت شركة روسية مختصة بماكينات البيع بابتكار طريقة فريدة من نوعها واستغلالها بمجموعة الآلات التي تملكها من خلال تخصيصها بالمواد الأكثر طلبا من المحلات التجارية.

حيث قامت الشركة بتعبئة هذه الماكينات بمجموعة من المواد الغذائية وحتى أوراق المرحاض.

الفكرة لاقت أصداء منددة بالفكرة لوجود مواد غذائية إلى جانب مواد استهلاكية، من جانبها علقت ممثلة الشركة، تاتيانا شوبينا، بأنه بهذه الطريقة يمكن شراء الكثير من الأشياء المستهلكة بشكل دائم ويومي دون الحاجة إلى الاختلاط بالناس في المحلات التجارية ودون الحاجة إلى السلال المستخدمة في السوبرماركت والتي قد تنقل الكثير من العدوى.